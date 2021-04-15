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Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekoru

15.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor.

Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekoru

Süper Lig’de bu sezon oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 47 puan toplayan Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini ligde 12 maça çıkarmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekip Gençlerbirliği karşısında puan alarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkarması halinde kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 11 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 23 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor’u mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Gençlerbirliği-Sivasspor mücadelesi yarın saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Gençlerbirliği Sivasspor
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