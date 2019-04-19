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Sivasspor'da İlk idmanında sakatlanan Vieira, sahalara dönüyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine dönen Hugo Vieira, yeşil sahalara dönmeye hazır.

Sivasspor'da İlk idmanında sakatlanan Vieira, sahalara dönüyor

DG Sivasspor yaklaşık 3 ay önce Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcu çıktığı ilk idmanında sakatlanınca ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı. Ülkesinde tedavisi süren Vieira paylaştığı sosyal medya görüntüleri ile yeşil sahalara dönmeye hazır olduğunu gösterdi. Sosyal medya paylaşımında başarılı futbolcunun sağlığının ve performansının iyi olduğu görülüyor.

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Vieria’nın Sivasspor’a dönüp dönmeyeceği konusunda ise şu anda bir kesinlik yok.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Hugo Vieira Spor Toto Süper Lig

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