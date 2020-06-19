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Sivasspor'da koronavirüs test sonuçları açıklandı!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da yapılan 6. koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Sivasspor'da koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize, TFF yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nce 6. kez Kovid-19 PCR testi yapıldı ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullandı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak.

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