Sivasspor'da koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize, TFF yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nce 6. kez Kovid-19 PCR testi yapıldı ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullandı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak.

