Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası sahibini buldu. TSYD’nin Ankara ve Sivas şubelerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Ankaragücü ile DG Sivasspor kozlarını paylaştı.
Cumhuriyetin ilanı ve Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında oynanan müsabakayı Sivasspor, Hakan Arslan ve Yatabare’nin golleriyle 2-0 kazandı. Sivasspor’da kupa coşkusu dönüş yolunda takım otobüsünde de devam etti.
Futbolculardan Barış Yardımcı ve kaleci Muammer Yıldırım, halay çekti. Sivasspor Kulübü de o anları sosyal medyadan, "Ankara - Sivas yolunda bizim takım" notuyla paylaştı. Video kısa sürede büyük etkileşim aldı.
(İHA)
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