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Sivasspor’da Rıza Çalımbay an meselesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 15:22
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Sivasspor’a geldiği günden itibaren sadece 1 galibiyet alabilen Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor. Sivas’ı ve Sivasspor’u bilen Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine en yakın isim konumunda.

Sivasspor’da Rıza Çalımbay an meselesi

Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dün oynanan ve Sivasspor’un Başakşehir’e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu. Sivasspor Yönetimi, Erdoğan’dan görevini bırakmasını talep etti ve gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

SİVASSPOR’DA 4. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ ÇOK YAKIN

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İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor’da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan’ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay’ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe Beko'dan çifte rekorFenerbahçe Beko'dan çifte rekor
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
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