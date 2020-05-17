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Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 17.05.2020 08:55 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

(AA)

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