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Sivasspor'dan Douglas, David Braz, N'Dinga ve Muhammet Demir'e teşekkür

SİVASSPOR HABERLERİ  | 27.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'da, 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek Douglas, David Braz, N'Dinga ve Muhammet Demir'e kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Sivasspor'dan Douglas, David Braz, N'Dinga ve Muhammet Demir'e teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada, Douglas Pereira dos Santos, David Braz, Delvin N'Dinga ve Muhammet Demir'in sözleşmelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı.

Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Douglas 32, Braz 31, N'Dinga 49 ve Muhammet Demir ise 38 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti. Muhammet Demir 5, Douglas, Braz ve N'Dinga 3'er kez gol sevinci yaşadı.

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Sivasspor douglas David Braz Delvin N'Dinga muhammet demir

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