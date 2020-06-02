SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor'dan koronavirüs test sonucu paylaşımı

Sivasspor'dan koronavirüs test sonucu paylaşımı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.06.2020 21:25 | Son Güncelleme

Sivasspor, yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sivasspor'dan koronavirüs test sonucu paylaşımı

Sivasspor, yaptığı açıklamada: "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Sivasspor hız kesmiyorSivasspor hız kesmiyor
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Ali Koç, o transferi bitiriyor!

Ali Koç, o transferi bitiriyor!

Ev değil kasaba! Görenler hayrete düşüyor...

Ev değil kasaba! Görenler hayrete düşüyor...

Fatih Terim'in şampiyonluk sürprizi!

Fatih Terim'in şampiyonluk sürprizi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Transferde G.Saray'ı yıkan haber!

Transferde G.Saray'ı yıkan haber!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Emre Kılınç hakkında açıklama geldi!

Emre Kılınç hakkında açıklama geldi!

'Liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum'

'Liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor'dan koronavirüs test sonucu paylaşımı

Sivasspor test sonucunu paylaştı

Sivasspor'da neşeli antrenman

Sivasspor'da neşeli antrenman

Sivasspor’da Fernando şoku

Sivasspor’da büyük şok!

Sivasspor çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Sivasspor hız kesmiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan TFF'nin kararına tepki: "Neden?"

Çalımbay'dan TFF'ye sert tepki!

Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, testler negatif çıktı

Sivasspor'da test sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.