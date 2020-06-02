Sivasspor'dan koronavirüs test sonucu paylaşımı

Sivasspor, yaptığı açıklamada: "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor
Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe gidiyor!
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla gündem oldu!
Nuri Şahin'den kötü haber!
Transfer görüşmeleri başladı!
Boateng'e son teklif! Ya tamam ya devam...
Nuri Şahin için flaş transfer açıklaması
Maç takvimi belli oldu
Trabzonspor'da performans testi
Juve'ye bir Türk daha!
Şok! 16 futbolcuda koronavirüs çıktı!
Aboubakar Süper Lig'e dönüyor!
Dortmund farka koştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum