Sivasspor'dan koronavirüs test sonucu paylaşımı

Sivasspor, yaptığı açıklamada: "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

