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Sivasspor’dan öğrencilere 1058 adet tablet desteği

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.09.2020 21:23 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Kulübü, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip koronavirüs sürecini sıkıntısız geçirmeleri için tablet yardım desteği verecek.

Sivasspor’dan öğrencilere 1058 adet tablet desteği

Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor Kulübü salgın sürecinde devam eden uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere 1058 adet tablet hediye edecek.
Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Maddi imkansızlıklar sebebiyle derslerini takip etmekte güçlük çeken Minik Yiğidolarımızın yanındayız.

Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulumuz ’Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle’ projesine 1058 tablet ile destek sağlama kararı almıştır” ifadesi kullanıldı.
Sivasspor’un yapmış olduğu yardım, sosyal medyada vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Teşekkürler sivasspor örnek bir davranış????????
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