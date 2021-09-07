SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor'dan orta sahaya takviye

Sivasspor'dan orta sahaya takviye

07.09.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, son olarak Çin'de Qingdao FC forması giyen 29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad'ı kadrosuna kattı.

Sivasspor'dan orta sahaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Norveç'li futbolcu Fredrik Ulvestad'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki sporcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Norveç'in Alesund kasabasında17 Haziran 1992'de dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK alt yapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, Djurgardens forması giyen sporcu son olarak Çin Süper Lig'inde Qingdao forması giydi.

Fredrik Ulvestad, kariyeri boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeğiF.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeği
PARTNER Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler
Sivasspor'da yoğun tempoSivasspor'da yoğun tempo
Anahtar Kelimeler:
transfer Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza geliyor

Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza geliyor

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme

Şenol Güneş'ten Hollanda maçı öncesi mesaj

Şenol Güneş'ten Hollanda maçı öncesi mesaj

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.