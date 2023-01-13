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Sivasspor'dan Uğur Çiftçi için açıklama geldi! Galatasaray'a transferi bitti gibi...

13.01.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan sol bek Uğur Çiftçi için açıklama geldi. Flaş ifadeler kullanan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin sarı-kırmızılılara transfer olduğunu açıkladı.

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi için açıklama geldi! Galatasaray'a transferi bitti gibi...
Uğur Çiftçi

Uğur Çiftçi

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Ara transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi renklerine bağladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, flaş ifadeler kullandı.

"EMRE TAŞDEMİR VE YUSUF DEMİR..."

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Deneyimli teknik adam "Uğur Çiftçi, büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük." dedi.

"BÜYÜK BİR TAKIMA GİDECEK"

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Açıklamalarına devam eden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal." ifadelerini kullandı.


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