Sivasspor'dan Uğur Çiftçi için açıklama geldi! Galatasaray'a transferi bitti gibi...

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi renklerine bağladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, flaş ifadeler kullandı.

"EMRE TAŞDEMİR VE YUSUF DEMİR..."

Deneyimli teknik adam "Uğur Çiftçi, büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük." dedi.

"BÜYÜK BİR TAKIMA GİDECEK"

Açıklamalarına devam eden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal." ifadelerini kullandı.



