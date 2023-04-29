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Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

29.04.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Önce ligde sonra da kupada Sivasspor'la iki kritik deplasman maçı oynayacak olan Sarı Lacivertliler, derbi haftasında avantaj yakalamak istiyordu. Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük yönetti Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak edildi. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Sivasspor'un bu akşamki konuğu Fenerbahçe oldu. Maçın hakemi olan Zorbay Küçük, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik müsabakada görev yaptı. Mutlak 3 puan arayan iki ekip galibiyet için sahaya çıktı. İşte Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçı saati ve kanalı ile ilgili detaylar...

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Fenerbahçe maçı bugün (29 Nisan 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başladı.

Maç, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynandı.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Fenerbahçe maçı bu akşam beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Pedro.

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