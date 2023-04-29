Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Sivasspor'un bu akşamki konuğu Fenerbahçe oldu. Maçın hakemi olan Zorbay Küçük, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik müsabakada görev yaptı. Mutlak 3 puan arayan iki ekip galibiyet için sahaya çıktı. İşte Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçı saati ve kanalı ile ilgili detaylar...
Sivasspor Fenerbahçe maçı bugün (29 Nisan 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başladı.
Maç, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynandı.
Sivasspor Fenerbahçe maçı bu akşam beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Pedro.