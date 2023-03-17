Sivasspor - Fiorentina maçında sahaya girip futbolcunun burnunu kırmıştı! O saldırgan ve bir taraftar daha adliyeye sevk edildi...

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

NE OLMUŞTU?

90 dakikanın tamamlanmasının ardından sahaya atlayan Sivassporlu bir taraftar, Fiorentina forması giyen Alessandro Bianco'ya yumruk atarken, polisler olaylara müdahale etti. Yaşanan bu anlardan sonra yüzü bir anda kanlar içinde kalan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu tedavi altına alınırken, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

ITALIANO: "GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ"

Yaşanan bu olayın ardından konuşan Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano "Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

ÇALIMBAY: "MAALESEF ENGELLEYEMEDİK"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yaşanan çirkin saldırıyla ilgili konuşurken, "Öncelikle tüm İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık. Sivas'ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diliyoruz, kusura bakmasınlar" dedi.



