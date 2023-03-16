Sivasspor Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu! Yiğidolar üstünlüğünü koruyamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Sivasspor 1-0'ın rövanşında sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar'ın 10 kişi tamamladığı mücadele, Fiorentina'nın 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla Sivas temsilcisi UEFA Konferans Ligi'ne veda etmiş oldu.
Karşılaşmanın 35'nci dakikasında perdeyi açan temsilcimi Erdoğan Yeşilyurt'un mükemmel golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekibin bu gole yanıtı 44'ncü dakikada geldi. İtalyan temsilcisinin başarılı oyuncusu Arthur ilk yarının son bölümünde takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve taraflar bu sonuçla soyunma odasına gitti.
Temsilcilimiz 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 62'nci dakikada Milenkovic'in golüne engel olamayarak 2-1 geriye düştü.
Karşılaşmanın 4'ncü golü ise Goutas'tan geldi. Sivasspor'un 28 yaşındaki Yunan savunmacısı şanssız bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle fark ikiye çıktı.
Karşılaşmanın 81'nci dakikadasında Hakan Arslan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın skorunu ise 90'ncı dakikada attığı golle Castrovilli belirledi ve karşılaşma 4-1'lik Fiorentina üstünlüğü ile sonuçlandı.