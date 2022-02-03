Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra çok pas çalıştı.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkesinin milli takımından dönen Fayçal Fajr ile hastalığı geçen Sefa Yılmaz idmanda yer alırken, sakatlığı bulunan Hakan Arslan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

