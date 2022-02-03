YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra çok pas çalıştı.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkesinin milli takımından dönen Fayçal Fajr ile hastalığı geçen Sefa Yılmaz idmanda yer alırken, sakatlığı bulunan Hakan Arslan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
CHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiCHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdiHakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi

Sivas Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:51
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:20
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.