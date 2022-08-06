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Sivasspor - Gaziantep FK maçında iki gol var, kazanan yok!

06.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Sivasspor, ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Gaziantep FK, 22. dakikada Maxim'in frikik golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 64. dakikada Gradel'in penaltısıyla eşitliği sağladı. Bu sonuçla her iki takım da sezonu 1'er puanla açmış oldu.

Sivasspor - Gaziantep FK maçında iki gol var, kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK, 22. dakikada Alexandru Maxim'in frikik golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 64. dakikada Max Gradel'in penaltısıyla eşitliği sağladı.

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Bu sonucun ardından her iki takım da sezonu 1'er puanla açmış oldu.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun ilk penaltısını Sivasspor kazanmış oldu.

Sivasspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor Gaziantep FK
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