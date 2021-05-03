SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor, Gaziantep'te tek golle kazandı

Sivasspor, Gaziantep'te tek golle kazandı

03.05.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Sivasspor, Gaziantep'te tek golle kazandı

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırladı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala Alanyaspor'un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve Avrupa potasına girdi. Son 4 maçta 3 kez mağlup olan Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada yer aldı.

Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Yiğidolar, Avrupa için umutlandıYiğidolar, Avrupa için umutlandı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.