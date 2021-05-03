Sivasspor, Gaziantep'te tek golle kazandı

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırladı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala Alanyaspor'un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve Avrupa potasına girdi. Son 4 maçta 3 kez mağlup olan Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada yer aldı.

Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

