Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin'i transfer etti

TRTSpor'un haberine göre; Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı. Yasin Öztekin'in ismi, Fenerbahçe ile de anılıyordu.
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