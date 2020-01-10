SPOR
  4. Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin'i transfer etti

Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin'i transfer etti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı. Yasin Öztekin'in ismi, Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin'i transfer etti

TRTSpor'un haberine göre; Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı. Yasin Öztekin'in ismi, Fenerbahçe ile de anılıyordu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Sivasspor güçsüz rakibini yenemediSivasspor güçsüz rakibini yenemedi
Mamadou Samassa iddialı konuştuMamadou Samassa iddialı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasin öztekin Sivasspor Fenerbahçe Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Galatasaray'da Onyekuru şoku

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Süper Lig ekibinde ayrılık!

Süper Lig ekibinde ayrılık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüya transferi böyle yalanladı: Güldürmeyin beni

Rüya transferi böyle yalanladı: Güldürmeyin beni

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Yiğidolar, Fenerbahçe engelini de aştı!

Yiğidolar, Fenerbahçe engelini de aştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin'i transfer etti

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

ÖZET |Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 maç sonucu

Sivasspor güçsüz rakibini yenemedi

Sivassporlu Mamadou Samassa iddialı konuştu

Mamadou Samassa iddialı konuştu

Emre Kılınç: 37 puan deseler 'şaka mı yapıyorsunuz' diyebilirdik

''37 puan şaka mı?' diyebilirdik''

Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi

Sivas o transferi bitiriyor

Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede

''Sivas 10 yıl sonra yeniden zirvede''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.