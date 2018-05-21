Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Son olarak kendi takımı Vitorul’u çalıştıran efsane isimle başkan Mecnun Otyakmaz’ın bizzat görüşerek takımın başına geçmesini önerdiği bildirildi. Düşünmek için birkaç gün süre isteyen Hagi’nin kararını birkaç güne kadar vermesi bekleniyor.

(FANATİK)

