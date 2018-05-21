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Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

SİVASSPOR HABERLERİ  | 21.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Sözleşmesi biten Samet Aybaba’nın yerine teknik adam arayışına başlayan Sivasspor’da gündeme flaş bir isim geldi.

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Son olarak kendi takımı Vitorul’u çalıştıran efsane isimle başkan Mecnun Otyakmaz’ın bizzat görüşerek takımın başına geçmesini önerdiği bildirildi. Düşünmek için birkaç gün süre isteyen Hagi’nin kararını birkaç güne kadar vermesi bekleniyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
hagi Spor Toto Süper Lig Sivasspor

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