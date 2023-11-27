Sivasspor kaçtı, Trabzonspor kovaladı! 6 golün atıldığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Oldukça soğuk bir havada oynanan mücadelede tam 6 gol kaydedilirken, mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un 20 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip skoru 2-2'ye getirse de gol düellosunda kazanan çıkmadı.
Sivasspor'un golleri ni Samu Saiz ve Rey Manaj (2) kaydederken, Trabzonspor'un golleri Pepe, Onachu ve Trezegeut kaydetti.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 15'e, Trabzonspor ise 23'e yükseltti.