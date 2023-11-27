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Sivasspor kaçtı, Trabzonspor kovaladı! 6 golün atıldığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı

27.11.2023 21:57 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada tam 6 gol kaydedilirken, mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Oldukça soğuk bir havada oynanan mücadelede tam 6 gol kaydedilirken, mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

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Sivasspor'un 20 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip skoru 2-2'ye getirse de gol düellosunda kazanan çıkmadı.

Sivasspor'un golleri ni Samu Saiz ve Rey Manaj (2) kaydederken, Trabzonspor'un golleri Pepe, Onachu ve Trezegeut kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 15'e, Trabzonspor ise 23'e yükseltti.

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