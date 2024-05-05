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Sivasspor karşısında 2 gol atan Mauro Icardi'den maçın ardından Fenerbahçe'ye gönderme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.05.2024 22:20
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Galatasaray'ın 6-1 mağlup ettiği Sivasspor karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan isimlerden olan Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sivasspor karşısında 2 gol atan Mauro Icardi'den maçın ardından Fenerbahçe'ye gönderme!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u 6-1 gibi net bir skorla geçen Galatasaray'da, bu galibiyete attığı 2 golle katkı veren Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çeken Icardi, "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık." dedi.

"ŞAMPİYONLUK ARTIK YAKIN"

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Şampiyonluğa daha yakın olduklarını söyleyen Icardi, "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı." ifadelerini kullandı.

"GOL ATMAK İSTİYORUM!"

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Son olarak attığı gollere değinen Icardi, "Erden Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum onlar sayesinde buraya geldim. Hırslı bir insanım, kazanmayı seviyorum. Gol atmak istiyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar da bizi ikna ediyor nasıl oynamamız gerektiğine dair. Teşekkür olarak her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." dedi.

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