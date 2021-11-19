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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

19.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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