Sivasspor, Mustapha Yatabare ile anlaştı

Sivasspor’un bir süredir görüştüğü Konyasporda forma giyen forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Yatabare’nin bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul’da görüştükleri belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında...

