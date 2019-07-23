SPOR

Sivasspor, Mustapha Yatabare ile anlaştı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.07.2019 22:33 | Son Güncelleme

Sivasspor, Konyaspor'da forma giyen Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştı.

Sivasspor, Mustapha Yatabare ile anlaştı

Sivasspor’un bir süredir görüştüğü Konyasporda forma giyen forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Yatabare’nin bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul’da görüştükleri belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında...

Hayatınızın profesyonel ilk adımında dikkat etmeniz gerekenlerHayatınızın profesyonel ilk adımında dikkat etmeniz gerekenler
Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçtiIsaac Cofie sağlık kontrolünden geçti
Isaac Cofie, Demir Grup Sivasspor'daIsaac Cofie, Demir Grup Sivasspor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Mustapha Yatabare

En Çok Okunan Haberler

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Monchi'den Kjaer ve F.Bahçe itirafı

Monchi'den Kjaer ve F.Bahçe itirafı

Dortmund'dan Süper Lig'e geldi!

Dortmund'dan Süper Lig'e geldi!

Wanyama'dan kötü haber

Wanyama'dan kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Sivaspor'da Aaron an meselesi

Sivaspor'da Aaron an meselesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor, Mustapha Yatabare ile anlaştı

Sivasspor golcüsünü buldu

Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

Isaac Cofie, Demir Grup Sivasspor'da

Isaac Cofie, Demir Grup Sivasspor'da

Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım: Hedefim milli takım

'Hedefim milli takım'

Rıza Çalımbay: Benim için iki önemli kulüp var. Biri Sivasspor, ikincisi Beşiktaş

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı

Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.