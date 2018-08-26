SPOR

Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un, bonservisi Olympique Lyon'da olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Kemen için anlaşma sağladığı ifade edildi.

Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

Demir Grup Sivasspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un 22 yaşındaki genç futbolcusu Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız ekibiyle olan sözleşmesi gelecek haziran ayında bitecek olan Kemen, teknik direktör Bruno Genesio tarafından kadroda düşünülmüyor.

Haberin detayında Sivasspor'un oyuncu ve kulübü ile transfer konusunda anlaşma sağladığı ifade edilirken, genç futbolcunun bonservisiyle ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Sivasspor, Olympique Lyon'a oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek.

(Fanatik)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
David Braz resmen Sivasspor'daDavid Braz resmen Sivasspor'da
Sivasspor'da forma numaraları belli olduSivasspor'da forma numaraları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Olivier Kemen

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

David Braz resmen Sivasspor'da

David Braz resmen Sivasspor'da

Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Sivasspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor

Sivasspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor

Douglas resmen Sivasspor'da

Douglas resmen Sivasspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.