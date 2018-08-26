Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

Demir Grup Sivasspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un 22 yaşındaki genç futbolcusu Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız ekibiyle olan sözleşmesi gelecek haziran ayında bitecek olan Kemen, teknik direktör Bruno Genesio tarafından kadroda düşünülmüyor.
Haberin detayında Sivasspor'un oyuncu ve kulübü ile transfer konusunda anlaşma sağladığı ifade edilirken, genç futbolcunun bonservisiyle ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.
Sivasspor, Olympique Lyon'a oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek.
(Fanatik)
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