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Sivasspor Petrocub maçının bilet fiyatları ne kadar? Sivasspor Petrocub maçı ne zaman?

26.07.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Moldova ekibi Petrocub ile ikinci mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’un oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadelede Rus hakem görev alacak.

Sivasspor Petrocub maçının bilet fiyatları ne kadar? Sivasspor Petrocub maçı ne zaman?

Petrocub ile ilk maçını deplasmanda oynayan Sivasspor, 1-0’lık skor avantajıyla rakibini ağırlayacak. Saha, seyirci ve skor avantajını elinde tutan Sivasspor, Petrocub’ı yenerek, bir üst tur için mücadele edecek.

SİVASSPOR PETROCUB MAÇI NE ZAMAN?

Demir Grup Sivasspor’dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Petrocub'u 1-0 mağlup eden temsilcimiz, 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş maçını oynayacak.

SİVASSPOR PETROCUB MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda, mücadeley estadyum kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınacak.

Kağıt bilet satışının yapılacağı maç için Passolig kağıt zorunluluğu aranmayacak. Passolig kartı olanlar da istemesi durumunda biletini Passolig karta yükletebilecek.

Bilet satışında ayrıca TC kimlik numarası ve HES Kodunun ibrazı zorunlu olacak.

Biletler, kent meydanında ve Yeni 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında yer alan Passolig noktasından satılacak ve gişeler 10.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek.

İnternetten alınan biletlerde de sistem tarafından verilecek biletin PDF formatında çıktısının alınması gerekiyor.

Sivasspor-Petrocub maçının bilet fiyatları, maraton tribün 50, kale arkası tribün 25, VIP tribün 70 TL olarak belirlendi.

Öte yandan perşembe günü Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak mücadelede Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.

Levnikov’un yardımcılıklarını Andrei Vereteshkin ile Egor Bolkhovitin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Vladislav Bezborodov olacak.

AVANTAJ SİVAS’TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Moldova ekibi Petrocub karşısında mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı. Rövanş için avantajı elinde bulunduran Sivasspor’un tek golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa’dan gelmişti.

Sivasspor, 90+5. dakikada da Yatabare ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

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