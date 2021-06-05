Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda ‘Biz, 1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz’ demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz. İmza töreninden sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayıp ihtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır İstanbul'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Transfer görüşmelerinde elinden gelen fedakarlığı yaptı. Artık çalışma ve transfer zamanı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme zamanı. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.

"KUMPASIN CEZALANDIRILMASI SEVİNDİRİCİ"

Futbolda şike kumpası davasında çıkan kararları da değerlendiren Otyakmaz, "Bizim için hatırlamak istemediğimiz bir süreç. Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım he de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çarptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici ama keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu zarar görmemiş olsaydı" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARDAN YANAYIM"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise kendi memleketinin takımıyla yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bundan önce 2,5-3 sene burada yine çalışmıştım. Sıkıntılar gördük ama hiçbir zaman pes etmedik. Çok güzel yıllarımız ve çok güzel maçlarımız geçti ve güzel bir şekilde ligi bitirdik. Benim için Sivas çok önemlidir çünkü doğduğum büyüdüğüm bir yer. Stadyumda çok anılarım var, toprak sahadayken dahi. Burada büyüdüm ve futbolu burada çok sevdim. Daha sonra İstanbul’a gittim ve ardından Beşiktaş maceram başladı. Ben hep istikrardan yanayım. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda istikrarlı bir şekilde gitmek için her şeyi yaptım. Burada ben çok sorumluluk taşıyorum. Her şeyim burada. Bunun için benim burada çok başarılı olmam gerekiyor. Ben buradan ayrılana kadar her sezondan alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyordu. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman da çok güzel günler yaşıyoruz ama futbolun içinde bunlar olan şeyler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz" dedi.