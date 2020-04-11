SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 26 haftalık periyodu 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 13 maçtan 9’unu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlılar, ayrıca sahasında 31 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım unvanını aldı.

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig'de 26 haftalık süreci 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 26 haftada sahasında oynadığı 13 lig maçının 9’undan galibiyetle, 4’ünden de beraberlikle ayrıldı. Evinde rakip fileleri 24 kez havalandıran Sivas temsilcisi, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor, evinde yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Bir sonraki iç saha maçında Trabzonspor’u 2-1, ardından; Ankaragücü’nü 3-1, Antalyaspor’u 2-1, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa’yı 2-0, Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Yiğidolar, ilk yarının son mücadelesinde ise Göztepe karşısında 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İkinci yarıda sahasında sadece Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile berabere kaldı.

DEPLASMANDA 18 PUAN TOPLADI

Sivasspor, 26 haftada deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5’ini kazandı, 3’ünde berabere kaldı. 5 kez de rakiplerine boyun eğdi. Dış sahada 23 gol atan Sivasspor, ağlarında 20 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 13 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 1
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 - Göztepe: 0
Sivasspor: - Çaykur Rizespor: 1
Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0
Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyorSivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyor
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Spor Toto Süper Lig Rıza Çalımbay

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

İngiliz ekibi transfer resmen açıkladı!

İngiliz ekibi transfer resmen açıkladı!

G.Saray ve F.Bahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı!

G.Saray ve F.Bahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı!

Mourinho forvetini arıyor

Mourinho forvetini arıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivasspor'dan VAR tepkisi

Sivasspor'dan VAR tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Yasin Öztekin’den yeni saç stili

Yasin Öztekin’den yeni saç stili

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyor

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyor

Mert Hakan Yandaş'a teklif yağıyor!

Mert Hakan Yandaş'a teklif yağıyor!

Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Rıza Çalımbay ile idman yaptı

Sivasspor'un demirbaşı: Ziya Erdal

Sivasspor'un demirbaşı: Ziya Erdal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.