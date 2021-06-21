Sivasspor, Sefa Yılmaz’ı kadrosuna kattığını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde Sileks-Petrocub Hincesti maçının galibiyle karşılaşacak olan Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğidolar, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Süper Lig'in tecrübeli ismi Sefa Yılmaz'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

Demir Grup Sivasspor’umuz, Sefa Yılmaz’ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki sporcu, Başkanvekilimiz Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

14 Şubat 1990’da Berlin’de dünyaya gelen Sefa, futbola Tennis Borussia Berlin alt yapısında başladı. Ardından Wolfsburg’un alt yapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Ülkemizde Trabzonspor , Alanyaspor , Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formasını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği’nde görev yaptı.

Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol attı ve 50 kez de asist yaptı.

Sefa Yılmaz’a Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.

