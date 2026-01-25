SPOR

Sivasspor taraftarlarından Amed Sportif maçında Türk bayrağı koreografisi!

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması oynandı. Maç V.Ethemi ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 1-1 sona erdi. Öte yandan Özbelsan Sivasspor’un, Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynadığı maç öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu
Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler’i ağırladı.

SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ!

Maça hızlı başlayan ev sahibi Sivassspor rakip kalede etkili ataklar gerçekleştirirken, dakikalar 20'yi gösterdiğinde A.Malle'nin savunma arkasına attığı ara pasında topla buluşan V.Ethemi topu iyi kontrol etti ve kalesinden açılan kaleciyi avlayarak skoru 1-0'a getirdi.

DIAGNE SKORU EŞİTLEDİ...

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmanın 57.dakikasında savunma arkasına atılan topta kontrol sağlayan Dia Saba, ceza sahası içindeki arkadaşı Mbaye Diagne'yi gördü ve tecrübeli golcü de iyi vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Gol ofsayt ihtimali sebebiyle VAR'da incelense de geçerli sayıldı. Maçta bu skorla 1-1 sona erdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi yapıldı. Koreografiyi izleyen taraftarlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla koreografide, ’Bayrağın rengi, vatanın canıyız’ yazısı yapıldı.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SİVASSPORLU TARAFTARLAR, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇINA İLGİ GÖSTERDİ

Özbelsan Sivassporlu taraftarlar, bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça ilgi gösterdi.

Mücadele öncesinde stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar, erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu.
27 bin 532 kapasitesi olan Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yapılan karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar takip etti.

Sivasspor’un bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına ilginin yoğun olduğu görüldü.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde futbolcular destek tezahüratlarında bulundu.

SİVAS PROTOKOLÜ DE GELDİ MAÇA...

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü ile birlikte Trendyol 1. Ligin 22. haftasında Özbelsan Sivasspor - Amed SK müsabakasını tribünde takip ediyor.

Sivasspor Mbaye Diagne TFF 1. Lig son dakika amedspor gol
