Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı..

Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Ligde son maçını kazanan Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Samassa, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Boyd, Max Gradel, Yatabare

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus Mallı, Nwakaeme, Ekuban

SİVAS TRABZON MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

SİVASSPOR 3. GALİBİYETİ İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Sivasspor ekibi son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



