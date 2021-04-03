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Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

03.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugün oynanacak Trabzonspor - Sivasspor maçı hakkında merak edilenler!

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

Ligde son maçını kazanan Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 3 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports HD1

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

TRABZONSPOR'UN KADROSUNDA 6 EKSİK VAR!

Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı..

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

SİVASSPOR'DA TEK OYUNCU MAÇA ÇIKAMAYACAK

Sivasspor´un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak..

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Samassa, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Boyd, Max Gradel, Yatabare

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İşte Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus Mallı, Nwakaeme, Ekuban

SİVAS TRABZON MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

SİVASSPOR 3. GALİBİYETİ İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Sivasspor ekibi son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor
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