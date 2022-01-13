Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra hücum ve savunmaya yönelik taktik hazırlıklar üzerinde durdu. Sivasspor, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.



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