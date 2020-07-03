Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşa maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 8. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

