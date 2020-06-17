Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon evinde kaybetmeyen tek takım olma unvanını korudu. İç sahadaki 14 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 34 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Ligde 52 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe'yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

SON YENİLGİSİ GERİDE KALAN SEZON BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2'si geçen sezondan olmak üzere ligde son 16 iç saha maçında yenilmedi.

Sivas ekibi, ligin kalan bölümünde evinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar ligin 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 33. haftasında ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.