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Sivasspor’un gözü kulağı Beşiktaş maçında!

16.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor 40 maç sonunda 65 puan topladı ve sezonu Avrupa kupalarına katılma şansı ile tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Sivasspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak.

Sivasspor’un gözü kulağı Beşiktaş maçında!

Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında evinde Kasımpaşa’yı yendi ve müthiş çıkışını sezonu 5. sırada bitirerek tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ekibi son 19 maçını kaybetmedi ve sezonu Avrupa kupalarına katılma şansı ile sonlandırdı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanması halinde Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’ne katılacak.

SİVASSPOR'UN GÖZÜ SALI GÜNÜ OYNANACAK MAÇTA!

Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazanırsa, Süper Lig’de sezonu 5. sırada bitiren Sivasspor, gelecek sezon Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Avrupa Ligi play off turunu Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu Trabzonspor ve Konferans Ligi için 2. ön eleme turunu da Sivasspor oynayacak. Aksi takdirde kupayı Antalyaspor kazanırsa, Akdeniz ekibi Türkiye'yi Avrupa Ligi play off turunda temsil etme şansını elde edecek.

MECNUN OTYAKMAZ, "GÖNLÜMÜZ BEŞİKTAŞ'TAN YANA" DEMİŞTİ

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, "Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün maçta Sivaslıların desteği Beşiktaş’ın yanında olacak diye düşünüyorum" demişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Ziraat Türkiye Kupası Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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