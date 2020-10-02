Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.
A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec
(İHA)
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