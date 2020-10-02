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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile I Grubu'nda yer aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim'de başlayacak, 10 Aralık'ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OLUŞAN GRUP KURALARI ŞÖYLE:

A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
başarılar sivas.umarim gruptan çıkarsın
Dişe diş rakip. Şanslı kura. Ama nedense bizim Türk takımları 3.ligdeki yabancı bir takımda olsa eleniyor.
puan puan rahat olun grupran cikarr
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