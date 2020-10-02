Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OLUŞAN GRUP KURALARI ŞÖYLE:

A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec

(İHA)





