Sivasspor'un yeni transferi Burak Kapacak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı

Sivasspor, Burak Kapacak’ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı. İşte Burak Kapacak'ın biyografisi ve oynadığı takımlar...
Burak Kapacak 8 Aralık 1999 yılında Bursa, Osmangazi'de dünyaya geldi.
Sol kanat mevkiinde oynayan Türk futbolcu Sivasspor'da kiralık olarak forma giymektedir.
Altyapı kariyeri:
-2012 Tuna Gençlikspor
2012-2014 Altınsabanspor
2014-2018 Bursaspor
Profesyonel kariyeri:
2018-2021 Bursaspor
2021- Fenerbahçe
2022-2023 → Fatih Karagümrük (kiralık)
2023 → Sivasspor (kiralık)
Millî takım kariyeri:
2016 Türkiye U-17
2017 Türkiye U-18
2017-2018 Türkiye U-19
2020 Türkiye U-21
Burak Kapacak hakkında sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."