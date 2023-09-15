Sivasspor'un yeni transferi Burak Kapacak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı

Sivasspor, Burak Kapacak’ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı. İşte Burak Kapacak'ın biyografisi ve oynadığı takımlar...

BURAK KAPACAKLAR KİMDİR?

Burak Kapacak 8 Aralık 1999 yılında Bursa, Osmangazi'de dünyaya geldi.

Sol kanat mevkiinde oynayan Türk futbolcu Sivasspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

BURAK KAPACAKLAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

-2012 Tuna Gençlikspor

2012-2014 Altınsabanspor

2014-2018 Bursaspor

Profesyonel kariyeri:

2018-2021 Bursaspor

2021- Fenerbahçe

2022-2023 → Fatih Karagümrük (kiralık)

2023 → Sivasspor (kiralık)

Millî takım kariyeri:

2016 Türkiye U-17

2017 Türkiye U-18

2017-2018 Türkiye U-19

2020 Türkiye U-21

FENERBAHÇE'DEN 'BURAK KAPACAK' AÇIKLAMASI

Burak Kapacak hakkında sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

