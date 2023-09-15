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Sivasspor'un yeni transferi Burak Kapacak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı

15.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Kapacak ile ilgili Fenerbahçe'den son dakika açıklamasında bulunuldu. Fenerbahçe, ünlü futbolcunun Sivasspor'a kiralandığını resmen açıkladı. Bursalı futbolcu bu gelişme sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Burak Kapacak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a kiralandığını resmen açıkladığı Burak Kapacak hakkında merak edilenler...

Sivasspor'un yeni transferi Burak Kapacak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı

Sivasspor, Burak Kapacak’ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını resmen açıkladı. İşte Burak Kapacak'ın biyografisi ve oynadığı takımlar...

BURAK KAPACAKLAR KİMDİR?

Burak Kapacak 8 Aralık 1999 yılında Bursa, Osmangazi'de dünyaya geldi.

Sol kanat mevkiinde oynayan Türk futbolcu Sivasspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

BURAK KAPACAKLAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

-2012 Tuna Gençlikspor
2012-2014 Altınsabanspor
2014-2018 Bursaspor

Profesyonel kariyeri:

2018-2021 Bursaspor
2021- Fenerbahçe
2022-2023 → Fatih Karagümrük (kiralık)
2023 → Sivasspor (kiralık)

Millî takım kariyeri:

2016 Türkiye U-17
2017 Türkiye U-18
2017-2018 Türkiye U-19
2020 Türkiye U-21

FENERBAHÇE'DEN 'BURAK KAPACAK' AÇIKLAMASI

Burak Kapacak hakkında sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

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