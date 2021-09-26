SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor’un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Sivasspor’un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

26.09.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 4-0 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Sivasspor’un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup etti. Süper Lig´de 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 9´a çıkarttı.

Ligde son olarak 23 Ağustos 2021’de deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Karagümrük maçıyla yenilmezlik serisini ise 5 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan elde etti.
Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ianis Hagi transferinde sıcak gelişmeIanis Hagi transferinde sıcak gelişme
PARTNERBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldıBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı
Süper Lig'de böylesi görülmedi! Herkes şaşkınSüper Lig'de böylesi görülmedi! Herkes şaşkın
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Adana Demirspor'dan dikkat pankart

Adana Demirspor'dan dikkat pankart

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Süper Lig'de böylesi görülmedi! Herkes şaşkın

Süper Lig'de böylesi görülmedi! Herkes şaşkın

Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.