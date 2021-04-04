Sivasspor’un yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Süper Lig’de 14. beraberliğini Trabzon karşısında 0-0’lık skorla alan Sivasspor, puanını 41’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 9 maça yükseltti. Sivasspor, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 17 puan elde etti. Yiğidolar ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

