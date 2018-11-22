SPOR

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.11.2018 07:51 | Son Güncelleme

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre; Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde

Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı. Son olarak Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı. Efsane atletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor usain bolt Spor Toto Süper Lig Central Coast Mariners

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Takım
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Av
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi olur koşmayı öğretir bizim dingillere kesinlikle yerinde transfer
böyle maskaralık olurmu ya sen koşuda kralsın eyvallah futbol senin neyine sırf reklam olsun diye işe bak ya
alma elinde patlar
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