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Sivasspor yağmur altında çalıştı

07.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor yağmur altında çalıştı

Kırmızı-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını kampın 6'ncı gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde yoğun yağış altından gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 07.30'da başlayan antrenman 35 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yiğidolar öğlen ve akşam yapacağı antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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