Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.
Süper Lig’de 12. galibiyetini alan lider DG Sivasspor, puanını 40’a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ligde son olarak 18 Ekim 2019’da Galatasaray’a 3-2 yenilen Sivasspor, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı.
Sivasspor, bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
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