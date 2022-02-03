Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James dizinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Leke James'in geçen hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerde ameliyat gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı tespit edildi.

İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren Leke James, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.



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