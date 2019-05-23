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Sivassporlu Emre Kılınç, sezonu kapattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.05.2019 07:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Göztepe maçında sakatlanan Demir Grup Sivassporlu 24 yaşındaki Emre Kılınç, sezonu kapattı.

Sivassporlu Emre Kılınç, sezonu kapattı

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç’tan kötü haber geldi.

Emre, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle sakatlandı ve sezonu kapattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Oyuncumuz Emre Kılınç, Göztepe ile oynadığımız maçta girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7'nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştu. Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeni ile ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.”

Emre Kılınç, bu sezon 31 kez ilk 11'de görev alırken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez gol atan Emre 6 kez de asist yaptı. Genç oyuncu ayrıca 4 kez de sarı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kılınç Spor Toto Süper Lig Göztepe Sivasspor

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