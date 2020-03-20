Sivassporlu futbolculara izin verildi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara izin verdiği aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi terk etmemeleri, mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel çalışmalarına da evlerinde devam etmelerinin istendiği vurgulandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerine ise tesislerde devam edileceği belirtildi.

