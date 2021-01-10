SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı

Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.01.2021 14:22 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Kırmızı-beyazlı ekipte uzun süredir forma giyen 32 yaşındaki takım kaptanı Hakan, geride kalan 18 haftada 4 gole imza attı.

Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı

Süper Lig'in 11. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ve 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Hakan, ligin 18. haftasında dün Sivasspor'un konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında takımına galibiyeti getiren golleri attı.

Kariyerinde 227 kez Süper Lig maçında görev alan Hakan, bu periyotta rakip fileleri 36 kez havalandırma başarısı gösterdi. Türkiye Kupası'nda da 45 kez forma giyen Hakan, 13 kez de gol sevinci yaşadı.

FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekipte orta sahada görev almasına rağmen attığı gollerle dikkat çekiyor.

Sivas temsilcisi ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu bu sezon attığı 4 golle kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı. Malili forvet Mustapha Yatabare, Sivasspor'un ligin 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1, 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşadı.

Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone ise kırmızı-beyazlı ekibin ligin 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode bu sezon Süper Lig'de henüz golle tanışamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte, gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel 5 golle takımına en çok katkı sağlayan isim olurken, orta saha oyuncusu Faycal Fajr 3, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ve defans oyuncusu Ziya Erdal da birer kez fileleri havalandırdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Çalımbay'dan hakemlere mesajÇalımbay'dan hakemlere mesaj
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Şimdiden özledim Muhammedim'
'Şimdiden özledim Muhammedim'
İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'
İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'
Fatih Terim'den Mesut Özil sözleri!
Fatih Terim'den Mesut Özil sözleri!
Burak Yılmaz Lille'i uçurdu
Burak Yılmaz Lille'i uçurdu
Başakşehir'den G.Saray'a İrfan Can göndermesi
Başakşehir'den G.Saray'a İrfan Can göndermesi
G.Saray'dan gol şov! Tam 6 gol...
G.Saray'dan gol şov! Tam 6 gol...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Vida’nın hayali gerçek oluyor
Vida’nın hayali gerçek oluyor
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Beşiktaş liderliğe devam ediyor!
Beşiktaş liderliğe devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı
Takımındaki forvetleri geride bıraktı
Rıza Çalımbay: Penaltılarımız verilmedi
Rıza Çalımbay: Penaltılarımız verilmedi
Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor (Maç sonucu)
4 gollü maçta kazanan çıkmadı
Rıza Çalımbay: Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun
Çalımbay'dan hakemlere mesaj
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Beşiktaş - Sivasspor maçı hakemine 'siyah sayfalı' tepki
Maçın hakemine Sivas'tan 'siyah sayfalı' tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.