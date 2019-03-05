Sivassporlu Muhammet Demir fıtık ameliyatı oldu

Edinilen bilgiye göre, bir süredir fıtık şikayeti bulunan Muhammet Demir'e, Bursa Acıbadem Hastanesinde başarılı bir operasyon yapıldı.

Yaklaşık 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak Muhammet, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon ligde 18 maçta forma giyen Muhammet, 3 kez fileleri havalandırmıştı.

