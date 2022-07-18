Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, düzenledikleri sürpriz organizasyonla takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum gününü kutladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz