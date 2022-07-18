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Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor

18.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, düzenledikleri sürpriz organizasyonla takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum gününü kutladı.

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