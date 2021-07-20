YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

20.07.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

SİVAS (AA) - Yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp çalışmaları kapsamında 1 Temmuz'da Gerede'de toplanan ve ertesi gün hazırlıklara başlayan futbolcular, 19 günlük kampı tamamladı.

Kamp süresince yeni sezona teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, toplam 26 antrenman yaptı.

Kampta, yeni transferler Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Emre Satılmış, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Pedro Henrique ile yeniden anlaşmaya varılan Isaac Cofie ve Olarenwaju Kayode de yer aldı.

Takım, son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, yarın İstanbul'dan uçakla Petrocub maçı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.

Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 22 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son anlarında özçekim yapıp kayınvalidesine mesaj attıSon anlarında özçekim yapıp kayınvalidesine mesaj attı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialıSivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:13
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:03
Yatsı
21:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Duman Eczanesi
Merkez
Tuğut Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.