Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekti

Sivasspor'un başarılı golcüsü Mustapha Yatabare, sezonunun 17 haftalık bölümünde 7 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 35 golün 7'sinde imzası bulunan Yatabare, 17 maçta bin 506 dakika sahada kaldı 33 yaşındaki futbolcu; Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

EMRE VE FERNANDO 2. SIRADA

Sivasspor’un en skorer diğer isimleri Emre Kılınç ile Fernando oldu. Kılınç, 7 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi 6 golle takip etti. 25 yaşındaki futbolcu, takıma büyük katkı sağlarken bin 425 dakika süre aldı. Brezilyalı futbolcu Fernando da lig ve kupa olmak üzere toplamda 6 gol attı. 26 yaşındaki futbolcu, 10 kez ilk 11’de yer alan ve 924 dakikada sahada kaldı.

GOL SEVİNCİ YAŞAYAMAYANLAR

Yiğidolar'da 9 futbolcu ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Aaron Apindangoye, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy, Paul Papp, Volkan Eğri, Barış Yardımcı, Isaac Cofie, Armin Djerlek ve Serhiy Rybalka ligin ilk devresinde gol sevinci yaşayamadı.