Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının halkın hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere, Yıldızeli ilçesi Üyük köyü ve Koyulhisar ilçesi Kurşunlu ve Yağcılar köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerinde de 2 gün önce karantina kararı alınmıştı.

